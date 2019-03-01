В Нижнем Тагиле к 2021 году планируют построить мусоросортировочный завод

15:04 | 19.03.2019

фото: ecokzko.ru

В Нижнем Тагиле началась подготовка к строительству мусоросортировочного комплекса, который будет состоять из завода по сортировке ТКО и полигона. Непосредственно возведение должно начаться в конце этого года, а сдать объект планируют в четвертом квартале 2020 года.



«Начались инженерно-геологические изыскания, в ходе которых экспертам предстоит изучить особенности рельефа и грунта, а также определить место для размещения зданий и сооружений», - сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.



Отметим, что завод будет предназначен только для сортировки мусора, переработка на нем не предусмотрена. Объект построят в рамках концессионного соглашения администрации Нижнего Тагила и АО «Облкоммунэнерго».