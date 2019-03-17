В Екатеринбурге снесённый КамАЗом светофор насмерть придавил пешехода

14:45 | 19.03.2019

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Сегодня утром, около 10:30, в Екатеринбурге на 15 километре Сибирского тракта грузовой автомобиль КАМАЗ с полуприцепом, груженый стройматериалами, попытавшийся, по словам водителя, уйти от столкновения с легковым автомобилем, наехал на столб со светофором, который в результате наезда упал на стоявшего на краю проезжей части 31-летнего мужчину, и насмерть придавил его.



«Для установления предварительных причин аварии на место происшествия выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга. Следственно-оперативной группой, работавшей на месте ДТП, были установлены участники происшествия, произведены замеры, выполнены все процессуальные действия и составлены все необходимые в таких случаях документы», – рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.



Кроме того, в ГИБДД рассказали, что КАМАЗом управлял 50-летний мужчина с 30-летним стажем вождения, в ходе опроса, произведённого сотрудниками Госавтоинспекции на месте происшествия, он пояснил, что «ему создал помеху легковой автомобиль и, чтобы избежать столкновения, он вывернул руль, из-за чего и допустил наезд на стойку светофора».