Мойки высокого давления, обещанные Высокинским, выйдут на улицы в апреле

14:38 | 19.03.2019

фото: oblgazeta.ru

Спецтехника, предназначенная для уборки улиц, - мойки высокого давления – выйдет на улицы Екатеринбурга в следующем месяце, необходимую технику должны поставить в уральскую столицу до 10 апреля, рассказал в интервью «Областной газете» глава города Александр Высокинский.



«Сейчас закупили «Газели», приставим бочки-прицепы, и будут мойки. К 10 апреля эта техника придет, и начнем мыть город», - сказал мэр, отметив, что при неправильном подходе мойки высокого давления могут поднимать асфальт.



Напомним, что осенью прошлого года, когда Высокинский только стал мэром, он заявил о намерении отмыть город от грязи к весне: предложил вывозить как можно больше снега и с помощью специальных моек высокого давления проводить уборку, начиная от фасадов домов.



По словам мэра, в 2019 году из Екатеринбурга вывезено на 57% больше снега, чем в прошлом году



«И это не обман. Каждая машина, которая приходит на полигон, считается. И только потом идет оплата. То есть вывозить снег вне полигона экономически невыгодно», - заявил Высокинский.