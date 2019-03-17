В Екатеринбурге студента задержали за контрабанду наркотиков из Китая

14:15 | 19.03.2019

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Сотрудники Уральской оперативной таможни и ОНК ГУ МВД РФ по Свердловской области пресекли распространение наркотиков, поступающих на Урал из Китая в международных почтовых отправлениях.



В одном из почтовых отделений Екатеринбурга оперативники задержали 21-летнего юношу, который получал заказ из Китая. В нем были наркотические вещества массой в общей сложности более 400 грамм.



Молодой человек рассказал, что приехал в Екатеринбург из Каменск-Уральского учиться в одном из вузов уральской столицы и зарабатывал себе на жизнь, распространяя наркотики. Он заказывал запрещенные вещества в Китае, получал их на почте, а затем делал закладки по городу. Координаты ему выдавал куратор через интернет.



Для хранения наркотиков молодой человек снял комнату и использовал ее как склад, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



В настоящее время студент задержан, возбуждено два уголовных дела по статьям 228.1 и 229.1 Уголовного кодекса РФ. За контрабанду наркотиков и покушение на их сбыт злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.