Бывший начальник уголовного розыска Первоуральска, конфликтовавший с Греховым, может восстановиться в должности

14:06 | 19.03.2019

Бывший начальник отдела уголовного розыска ОМВД России по г. Первоуральску Андрей Мергин намерен в судебном порядке восстановиться на службе в прежней должности. Из органов МВД он был уволен в 2016 году на основании возбужденного в отношении него уголовного дела. Мергин подозревался по ч. 1, ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Его подозревали в краже денег с банковской карты наркоторговца, крышевании наркопритона и давлении на свидетелей. Под следствием бывший силовик находился с марта 2016 года. В 2017 году уголовное дело было прекращено из-за отсутствия состава преступления.



Возбуждение уголовного дела Андрей Мергин связывает с конфликтом с начальником ОМВД Первоуральска Олегом Греховым, который в ноябре 2018 года сам стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).



В декабре 2018 года Андрей Мергин обратился с исковым заявлением в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с исковым заявлением к ГУ МВД России по Свердловской области. Он потребовал признать незаконными заключение служебной проверки и приказ в части его увольнения, восстановить на службе в прежней должности, взыскать с полицейского главка денежное довольствие за время вынужденного прогула в размере 49 000 руб. в месяц и компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей. Так как уголовное дело прекращено, Мергин полагает, что тем самым подтверждается отсутствие в его действиях проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.



Суд отказал в принятии искового заявления в связи с тем, что в 2016 году уже рассматривал его, поданное по тем же основаниям. Теперь точку в деле предстоит поставить Свердловскому областному суду. Заседание назначено на 28 марта.