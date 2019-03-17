Дума Екатеринбурга досрочно прекратила полномочия члена горизбиркома

14:05 | 19.03.2019

В Екатеринбурге досрочно прекращены полномочия члена городской избирательной комиссии Эльдара Валиуллина. Сегодня, 19 марта, депутаты Екатеринбургской думы приняли его отставку.



Отметим, что Валиуллин уволен по собственному желанию. Ранее он написал заявление, мотивированное семейными обстоятельствами. Нового члена избиркома утвердят в апреле.



«Поскольку кандидатура Эльдара Валиуллина была предложена Избирательной комиссией Свердловской области, назначение нового члена Комиссии также должно произойти по предложению региональных организаторов выборов», - говорится в сообщении горизбиркома.