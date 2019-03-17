В этом году «встреча выпускников КВН» пройдет в Екатеринбурге

13:48 | 19.03.2019

фото: linkis.com

В этом году в Екатеринбурге пройдет «Игра-Встреча выпускников КВН». Конкурс на организацию мероприятия опубликован на сайте госзакупок.



Согласно документации, подрядчику готовы заплатить не более 20 млн рублей. За эти деньги необходимо организовать мероприятие в соответствии со сценарием, провести режиссерскую и редакторскую работу с командами КВН, изготовить декорации, предоставить специалистов для телевизионной съемки, заключить необходимый договор с Первым каналом.



Игра пройдет в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Ведущим станет Александр Масляков. В период с 20 августа по 2 сентября состоятся репетиции, а 3 сентября - телевизионная съемка.



Напомним, что о проведении в уральской столицы этой игры еще в 2018 году договорились губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и бессменный ведущий КВН Александр Масляков.