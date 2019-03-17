Свердловчанин получит компенсацию за яму, в которую попал его BMW

13:17 | 19.03.2019

фото: www.om1.ru

Суд взыскал более 130 тысяч рублей в пользу жителя Свердловской области Николая Ф. В прошлом году автомобиль уральца BMW Х5 угодил в выбоину на улице Вайнера в Первоуральске и повредил колесные диски. Ущерб оценили в 123 тысячи рублей.



Мужчина подал иск в суд, в том числе к администрации городского округа Первоуральск. В процессе разбирательства был установлен надлежащий ответчик - АО «Свердловскавтодор», - ответственный за участок дороги, где произошло ДТП.



По решению суда Свердловскавтодор должен выплатить мужчине компенсацию материального ущерба – 127 тысяч рублей (в том числе стоимость ремонта и диагностики), а также судебные расходы. Общая сумма – 131 тысяча рублей.