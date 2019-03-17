В Екатеринбурге судят бывшего судебного пристава, обвиняемого в мошенничестве

13:07 | 19.03.2019

В Ленинском районном суде Екатеринбурга стартовал судебный процесс в отношении судебного пристава-исполнителя Ленинского районного отдела судебных приставов Вячеслава Елькина. Ему вменяется несколько эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и мелкое взяточничество (ч.1 ст.291.2 УК РФ).



Первое заседание по делу состоялось 12 марта. Как сообщили корреспонденту veved.ru в пресс-службе Ленинского райсуда, следующее заседание назначено на 26 марта, начало в 09:30.



На процессе председательствует судья Антон Белых. Ранее он рассматривал многострадальное уголовное дело в отношении застройщика Алексея Васильева, который обвиняется в обмане пайщиков жилищно-строительного кооператива «Патруши». Антон Белых вернул дело в прокуратуру с требованием переквалифицировать обвинение на более тяжкий состав по статье за мошенничество.