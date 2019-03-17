Прокуратура проводит проверку по факту падения глыбы льда на пенсионерку в Екатеринбурге

12:43 | 19.03.2019

Прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ о падении глыбы льда на пенсионерку. Инцидент произошел днем 18 марта 2019 в центре Екатеринбурга у здания жилого дома № 5/1 по проспекту Ленина. Пострадавшая была доставлена в одну из городских больниц с ушибами головы.



Согласно объяснениям пострадавшей, она работает дворником в одной из организаций, офис которой располагается в этом же здании, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Прокуратура выясняет обстоятельства данного инцидента, а именно откуда упал снег со льдом (с кровли дома или козырька балкона квартиры). Сотрудниками прокуратуры затребована документация из управляющей компании.