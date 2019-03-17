На Вильгельма де Геннина произошел пожар в цветочном магазине

12:10 | 19.03.2019

Фото: группа «Инцидент Екатеринбург» / Вконтакте

Сегодня утром случился пожар в цветочном магазине на улице Вильгельма де Геннина в Екатеринбурге. Информация о возгорании поступила в 10:30. Из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь пожара составила 5 кв.м. Горели вещи в картонных коробках. Причину устанавливают пожарные дознаватели.



«В течение трех минут прибывшие огнеборцы справились с огнем. В тушении пожара были задействованы 14 человек личного состава, пять единиц пожарно-спасательной техники. Сообщений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.