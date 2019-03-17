Новости дня
11:51 | 19.03.2019
фото: newsnn.ru
В Нижних Сергах женщина умерла после родов. Возбуждено уголовное дело
По данным пресс-службы СУ СКР по Свердловской области, женщина находилась в больнице в период с 26 по 27 февраля 2019 года. Следователи намерены выяснить качество оказанной ей медицинской помощи.
«В ходе расследования будет проведен комплекс необходимых следственных действий, в том числе, допросы врачей и родственников умершей, анализ медицинской документации, судебная медицинская экспертиза, целью которой будет выяснение не только точной причины смерти женщины, но и того, насколько полно, качественно и своевременно ей была оказана медицинская помощь», - говорится в сообщении.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
14:45 | 19.03.2019
В Екатеринбурге снесённый КамАЗом светофор насмерть придавил пешехода
14:38 | 19.03.2019
Мойки высокого давления, обещанные Высокинским, выйдут на улицы в апреле
14:15 | 19.03.2019
В Екатеринбурге студента задержали за контрабанду наркотиков из Китая
14:06 | 19.03.2019
Бывший начальник уголовного розыска Первоуральска, конфликтовавший с Греховым, может восстановиться в должности
14:05 | 19.03.2019
Дума Екатеринбурга досрочно прекратила полномочия члена горизбиркома
13:48 | 19.03.2019
В этом году «встреча выпускников КВН» пройдет в Екатеринбурге
13:17 | 19.03.2019
Жителя Перми обвиняют в убийстве отца
13:17 | 19.03.2019
Свердловчанин получит компенсацию за яму, в которую попал его BMW
13:06 | 19.03.2019
«Горьковка» приглашает на концерт, лекцию и выставку
12:44 | 19.03.2019
Начались гастроли Коми-Пермяцкого драмтеатра в рамках конкурсной программы театральной премии «Золотая маска»
12:43 | 19.03.2019
Прокуратура проводит проверку по факту падения глыбы льда на пенсионерку в Екатеринбурге
12:31 | 19.03.2019
В Перми на Лиге председателей ТОС обсудили подарок новорожденному
12:10 | 19.03.2019
На Вильгельма де Геннина произошел пожар в цветочном магазине
11:51 | 19.03.2019
В Нижних Сергах женщина умерла после родов. Возбуждено уголовное дело
11:42 | 19.03.2019
В Кургане заключили по стражу эксгибициониста
11:36 | 19.03.2019
В 2018 году на Среднем Урале выявлено 182 случая браконьерства
11:35 | 19.03.2019
В департаменте образования Зауралья пройдет оптимизация топ-менеджмента и изменится структура
11:14 | 19.03.2019
В Кургане ожидаются неблагоприятные метеоусловия 1-ой степени опасности
11:10 | 19.03.2019
Главу Ревды Ирину Тейшеву оштрафовали на 5 тысяч рублей
10:57 | 19.03.2019
Директор «Спецавтобазы»: в Екатеринбурге ликвидировано 11 несанкционированных свалок
10:27 | 19.03.2019
На ревдинца, устроившего дебош в поезде, завели уголовное дело
10:01 | 19.03.2019
Власти Челябинской области разберутся с антимонопольщиками в суде
09:47 | 19.03.2019
На Урале проводится проверка из-за гибели женщины после наезда поезда
09:33 | 19.03.2019
В уральской столице стартовало профилактическое мероприятие «Должник»
09:18 | 19.03.2019
Минувшей ночью в Екатеринбурге сгорела Lada Priora
22:23 | 18.03.2019
Валидольный матч: екатеринбургский «Автомобилист» уступил победу «Салавату Юлаеву» 2:1
21:19 | 18.03.2019
Возвращение Краснознамённой группы в Екатеринбурге взяли под контроль архитекторы и общественники
21:00 | 18.03.2019
«Увезли в реанимацию»: в Екатеринбурге на 72-летнюю дворничиху с крыши упала глыба льда
19:13 | 18.03.2019
Глава Перми примет жителей Дзержинского района
19:01 | 18.03.2019
Жители Прикамья выбирают дороги, которые необходимо ремонтировать в первую очередь
18:46 | 18.03.2019
В Прикамье начались весенние ярмарки