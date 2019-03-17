В Нижних Сергах женщина умерла после родов. Возбуждено уголовное дело

11:51 | 19.03.2019

фото: newsnn.ru

В Нижнесергинской центральной районной больнице спустя два дня после родов умерла женщина 1996 года рождения. Для тщательного установления всех обстоятельств трагедии следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».



По данным пресс-службы СУ СКР по Свердловской области, женщина находилась в больнице в период с 26 по 27 февраля 2019 года. Следователи намерены выяснить качество оказанной ей медицинской помощи.



«В ходе расследования будет проведен комплекс необходимых следственных действий, в том числе, допросы врачей и родственников умершей, анализ медицинской документации, судебная медицинская экспертиза, целью которой будет выяснение не только точной причины смерти женщины, но и того, насколько полно, качественно и своевременно ей была оказана медицинская помощь», - говорится в сообщении.