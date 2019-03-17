В 2018 году на Среднем Урале выявлено 182 случая браконьерства

11:36 | 19.03.2019

фото: rus.postimees.ee

В 2018 году на территории Свердловской области провели более трех тысяч рейдов по охране животного мира. Выявлено 182 факта незаконной охоты, рассказал директор регионального департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Александр Кузнецов.



«В ходе рейдов в 2018 году было выявлено 857 нарушений, из них 182 факта незаконной добычи охотничьих ресурсов и 23 факта незаконного оборота продукции охоты. У браконьеров изъято 39 единиц огнестрельного оружия и 237 петель и капканов», - сообщил Александр Кузнецов.



Свердловчанам напоминают, что при обнаружении покалеченного дикого животного, не стоит пытаться куда-либо перевезти его: даже не имея злого умысла, за это можно получить административное взыскание. Найдя израненное животное, необходимо позвонить по номеру «112».



Александр Кузнецов также отметил, что скоро будет открыта весенняя охота на водоплавающую и боровую дичь. Охота на других животных запрещена.