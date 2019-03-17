Директор «Спецавтобазы»: в Екатеринбурге ликвидировано 11 несанкционированных свалок

10:57 | 19.03.2019

фото: gazeta-nt.ru

В Екатеринбурге с начала года, то есть фактически с момента вступления в силу новых правил обращения с ТКО (так называемая «мусорная реформа»), ликвидировано 11 несанкционированных свалок. Всего же в городе порядка 600 нелегальных мест складирования отходов, рассказал директор регионального оператора ЕМУП «Спецавтобаза» Григорий Вихарев. По его словам, в минувшие выходные ликвидирована свалка на улице Камчатской в Кировском районе. С участка площадью более 100 кв.м. вывезли 122 кубометра отходов.



«До этого года нерадивые подрядчики нередко отвозили отходы не на специализированный полигон, который взимал за это плату, а вываливали на нелегальных свалках, а нередко и просто в лесах и полях. Так и образовывались вот такие локальные точки накопления. В территориальной схеме в зоне деятельности нашего предприятия находятся около 600 таких свалок. Со всеми нам предстоит бороться. Есть очень большие - без пяти минут полигоны, где потребуется полноценная рекультивация. Есть менее крупные, где мы можем ликвидировать мусор быстро», - сказал Вихарев.



Отметим, что по закону ликвидировать несанкционированные свалки должны собственники земельных участков либо региональный оператор с последующим взысканием затрат с владельца. Жители Екатеринбурга могут сообщать о нелегальных свалках по телефону: 8 800 77 500 96.