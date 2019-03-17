На ревдинца, устроившего дебош в поезде, завели уголовное дело

10:27 | 19.03.2019

фото: russiantraveller.ru

В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя города Ревда, устроившего дебош в поезде Приобье – Екатеринбург.



Как рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО, мужчина сел в поезд в Нягани, направлялся он в Екатеринбург. 13 марта проводник сообщил наряду сопровождения поезда, что один из пассажиров нарушает общественный порядок: находясь в состоянии опьянения, ругается нецензурной бранью, хватает за одежду пассажирку.



Мужчину задержали на станции «Серов», доставили в дежурную часть. Затем было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Отметим, что ревдинец ранее судим за аналогичное преступление, а также за оскорбление представителей власти.