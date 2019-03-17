В Екатеринбурге гражданина Таджикистана осудили за нападение с ножом на мужчину

10:11 | 19.03.2019

фото: politeka.net

В Екатеринбурге к 9 с половиной годам в колонии строгого режима приговорен гражданин Таджикистана Парвиз Юсуфджонов, признанный виновным в разбое, совершенном четыре года назад на территории уральской столицы. Отметим, что настоящее имя обвиняемого - Бободжон Бободжонов: после совершения преступления он скрылся на родине, где сменил имя.



В декабре 2014 года злоумышленник, находясь в Екатеринбурге, напал на мужчину на улице Старых Большевиков, зная, что тот выиграл в клубе деньги. Обвиняемый нанес своей жертве не менее 12 ударов ножом, причинив тяжкий вред здоровью. Потерпевший отдал преступнику 40 тысяч рублей.



Бободжонов скрылся на родине, где сменил имя, а в июле 2018 года вернулся в Екатеринбург, и был задержан полицией, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.