На Урале проводится проверка из-за гибели женщины после наезда поезда

09:47 | 19.03.2019

фото: vistanews.ru

Утром в воскресенье, 17 марта, в районе станции Косулино Свердловской области грузовой поезд травмировал 64-летнюю женщину, которая находилась вблизи железнодорожного полотна в неположенном месте. Пострадавшая скончалась.



Как сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте, по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.