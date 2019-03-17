В уральской столице стартовало профилактическое мероприятие «Должник»

09:33 | 19.03.2019

С 18 по 22 марта в Екатеринбурге пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Полиция уральской столицы призывает жителей в срок оплатить все административные штрафы, во избежание привлечения к ответственности.



«Мы призываем граждан, имеющих неоплаченные административные штрафы, оплачивать их в срок во избежание негативных последствий, и доводим до вашего сведения, что лица, не оплатившие штрафы, привлекаются к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП Российской Федерации, предусматривающей наказание в двукратном размере суммы неоплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов», - отмечают в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.



Если гражданин не погасил долг, он будет взыскан принудительно службой судебных приставов. При этом те, кто отбыл наказание в виде административного ареста, не освобождаются от оплаты задолженности.



Оплатить административный штраф можно в любом банке Екатеринбурга, после чего необходимо предоставить квитанцию в отдел полиции.