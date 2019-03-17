Минувшей ночью в Екатеринбурге сгорела Lada Priora

09:18 | 19.03.2019

фото: inkashira.ru

Минувшей ночью в Екатеринбурге на улице Бабушкина сгорел автомобиль Lada Priora, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 02:55. Для тушения на место выезжали две единицы техники, 10 человек личного состава. Огонь потушили в течение двух минут, тем не менее, машина успела сгореть.