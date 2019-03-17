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22:47 | 18.03.2019

Фото: ИА "Между строк"

В Екатеринбурге социальное такси для детей-инвалидов впервые вышло в рейс

Сегодня в Екатеринбурге впервые на рейс вышло социальное такси тагильского фонда «Живи-малыш». Просторный ГАЗ предназначен для детей-инвалидов, передвигающихся, преимущественно, на колясках. В добром такси есть всё, чтобы человек с ограниченными возможностями здоровья чувствовал себя комфортно.

Машину удалось купить благодаря помощи благотворителей: один миллион рублей подарили юмористы шоу «Уральские пельмени», 200 тысяч собрали ученики московского лицея № 37, часть денег была собрана на краудфандинговой платформе «Планета».

Как и в Нижнем Тагиле, в Екатеринбурге услугами социального такси фонда «Живи, малыш» могут воспользоваться дети с тяжёлыми заболеваниями, инвалидностью по зрению и ДЦП. Тем более, что по вместительности это даже не «Газель», а Ноев ковчег какой-то: автомобиль вмещает четырёх маленьких пассажиров и четырёх родителей.

«Сыну 7 лет, у него ДЦП, самостоятельно он плохо ходит — мы передвигаемся на коляске. Постоянно ездим к врачам, на реабилитацию, в аэропорт. Услуги обычного такси обходятся очень дорого. Ещё мы столкнулись с такой проблемой, что многие водители, узнав, что придётся везти ребёнка-инвалида, отказываются от заказа или просто уезжают. После чего нам приходится по 30–40 минут ждать новую машину с водителем», —жалуется мама ребёнка с ДЦП.

Услуга социального такси, безусловно, предоставляется бесплатно и без ограничений, которые действуют для клиентов подобной службы Министерства соцполитики региона. В отличие от задумки добродетелей, государственное бесплатное социальное такси имеет массу ограничений. Так, лимит вызова такси – 30 раз в год. А ходит эта «чудо-машина» только до так называемых общественно значимых учреждений: больницы, банка, Пенсионного фонда и МФЦ. Всё остальное время инвалиды, вероятно, должны бездельничать дома.

Как отмечают в фонде «Живи, малыш», одной машины социального такси для мегаполиса недостаточно. Сегодня в Екатеринбурге живёт более 3 000 детей-инвалидов, но даже одна «Газель» поможет решить проблему транспортной доступности для трети нуждающихся.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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