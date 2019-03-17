Возвращение Краснознамённой группы в Екатеринбурге взяли под контроль архитекторы и общественники

21:19 | 18.03.2019

Фото: usser-live.livejournal.com

Екатеринбургские общественники и архитекторы обещают: возвращение Краснознамённой группы на Плотинку взято под их бдительный контроль. Это обсудили на собрании Гражданского комитета «В защиту исторического достоинства», передают наши коллеги из Накануне.RU.



По словам председателя комитета Артемия Брусницына, как только Краснознамённую группу вернут, необходимо будет заняться статусом памятника – вернуть его былое величие в глазах екатеринбуржцев. Также участники встречи выразили надежду, что возвращение памятника станет символом изменения отношения к советскому наследию в городе.



Главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков уверен, что этот знаковый объект будет фиксировать вклад Свердловска в Великую Отечественную войну, восстановление и создание мощного государства.



Он призвал экспертов и общественников сохранять контроль над процессом восстановления памятника, чтобы группу вернули в историческом и аутентичном виде и в заявленные сроки. Однако какие, – пока не уточняется.



Напомним, власти хотят не только восстановить Краснознамённую группу с Орденом Ленина, который Екатеринбург получил за вклад в Победу. Стела была варварски демонтирована в 2013 году, а Орден исчез с неё еще раньше – в 2009-м.