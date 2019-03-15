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17:54 | 18.03.2019
фото: mos.ru
12 свердловских городов претендуют по получение субсидий для благоустройства территорий
Всего в рамках конкурса будет определено 80 победителей: 60 населенных пунктов с населением до 100 тысяч человек и 20 исторических поселений федерального и регионального значения. Города-победители поделят 5 млрд рублей. Комиссия оценит претендентов по таким критериям, как экономический и социальный эффект, сохранение исторического и культурного наследия и другим. Результаты мы узнаем в мае этого года.
Напомним, что в прошлом году в таком конкурсе победила Верхняя Тура. Город получил 30 млн рублей на благоустройство набережной.
© «Вечерние Ведомости»
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