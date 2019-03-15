12 свердловских городов претендуют по получение субсидий для благоустройства территорий

17:54 | 18.03.2019

фото: mos.ru

12 малых городов Свердловской области примут участие в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Среди них Верхняя Пышма, Полевской, Сысерть, Новоуральск, Камышлов, Богданович, Нижняя Салда, Туринск, Бисерть, Верхотурье, Верхние и Нижние Серги. В каждом из указанных городов предлагается благоустроить какой-либо объект: парк, сквер, набережную, площадь и другие общественные территории.



Всего в рамках конкурса будет определено 80 победителей: 60 населенных пунктов с населением до 100 тысяч человек и 20 исторических поселений федерального и регионального значения. Города-победители поделят 5 млрд рублей. Комиссия оценит претендентов по таким критериям, как экономический и социальный эффект, сохранение исторического и культурного наследия и другим. Результаты мы узнаем в мае этого года.



Напомним, что в прошлом году в таком конкурсе победила Верхняя Тура. Город получил 30 млн рублей на благоустройство набережной.