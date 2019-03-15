Два года строгого режима получил организатор занятия проституцией в Екатеринбурге

17:25 | 18.03.2019

фото: news.myseldon.com

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к двум годам строгого режима 27-летнего жителя Верхней Пышмы, признанного виновным в организации занятия проституцией на территории уральской столицы.



Факт занятия проституцией был выявлен в сауне в Пионерском микрорайоне в ходе «контрольной закупки». Двух девушек привлекли к административной ответственности за оказание интимных услуг. После этого удалось выйти на организатора, рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.



Установлено, что обвиняемый создал в одном из мессенджеров группу, в которую приглашал девушек, согласившихся оказывать интимные услуги. Противозаконная деятельность в сфере интимных услуг осуществлялась с сентября по декабрь 2018 года. Треть платы с «заказа» получал администратор заведения (например, сауны), половину оставшейся суммы – девушка, остальное присваивал организатор.



Отметим, что мужчина ранее судим за имущественные преступления и хранение наркотиков. Приговор пока не вступил в законную силу.