Роспотребнадзор предложил отменить ограничительные меры по кори в Екатеринбурге

16:17 | 18.03.2019

фото: zvu-74.ru

В Екатеринбурге могут отменить ограничительные меры по кори, согласно которым образовательные учреждения запрещено посещать без справки о прививках. С соответствующим предложением к главе города Александру Высокинскому обратилось управление Роспотребнадзора по Свердловской области. В качестве причины называется стабилизация ситуации с заболеваемостью.



«Учитывая тенденцию к стабилизации эпидситуации и отсутствие регистрации случаев кори за время максимального инкубационного периода, Управлением дано предложение главе города Екатеринбурга отменить проведение ограничительных мероприятий по кори», - говорится в сообщении.



Напомним, что, по состоянию на 13 марта, в Екатеринбурге лабораторно подтверждено 38 случаев заболевания корью. Среди заболевших 31 ребенок и семеро взрослых.