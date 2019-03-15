В Екатеринбурге планируется увеличить полномочия квартальных

15:59 | 18.03.2019

В Екатеринбурге прошло совещание, посвященное эффективности работы квартальных. Участники встречи рассказали мэру Александру Высокинскому, что мешает повышению качества уборки в городе, и предложили ряд мер. Предложения будут переданы на рассмотрение Екатеринбургской городской думы и ЗакСО.



В частности, мэрия планирует увеличить полномочия квартальных, чтобы они могли составлять протоколы на нарушителей. Также необходимо решить вопрос с зарплатами: сейчас квартальные получают немного, что является проблемой для привлечения квалифицированных специалистов.



Кроме того, необходимо разработать единый регламент сброса снега с крыш на территории общего пользования, изменить правила благоустройства в разделе сроков уборки, закрепить алгоритм вывоза бесхозного и брошенного транспорта, увеличить штрафы за торговлю в неустановленных местах, мойку машин в необорудованных местах и другое.