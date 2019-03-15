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15:27 | 18.03.2019

фото: klimbo.ru

В июне Екатеринбург презентует заявочную книгу Универсиады-2023

Екатеринбург, как кандидат на летнюю Универсиаду 2023 года, скоро начнет готовить заявочную книгу для презентации в FISU - Международной федерации студенческого спорта. Презентация состоится в конце июня, а в июле на заседании исполкома FISU в Неаполе определится город-победитель.

Министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт рассказал о преимуществах Екатеринбурга в качестве города-кандидата.

«Мы планируем рассказать об уникальном географическом расположении Свердловской области на границе Европы и Азии, большом опыте по организации и проведению крупных международных мероприятий, о наших вузах, колледжах и техникумах, 139 из которых имеют спортивные клубы, в которых занимаются более 57 тысяч студентов, и наконец, о том, что 2023 год - год 300-летия Екатеринбурга и проведение Универсиады может стать одним из центральных событий празднования юбилея города», - отметил министр.

Напомним, что зимнюю Универсиаду-2019 принял Красноярск. Екатеринбург же претендует на проведение XXXII летней Универсиады 2023 года. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что нужно будет построить в уральской столице в случае победы заявки.

© «Вечерние Ведомости»

 


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