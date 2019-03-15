14:57 | 18.03.2019

фото: 7info.ru

Администрация Екатеринбурга подала иск о банкротстве барда Александра Новикова, данные появились в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области. Пока заявление не принято к производству. Речь идет о задолженности в 1,37 млн рублей. В мэрии иск не комментируют.



Отметим, что ранее администрация Екатеринбурга уже подавала иск о банкротстве Новикова из-за долга за пользование участком по адресу улица Малышева, 38.