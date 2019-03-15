Следственные органы начали проверку из-за гибели подростка при пожаре в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле следственные органы проводят доследственную проверку по факту гибели подростка при пожаре, который произошел накануне вечером в квартире 5-этажного дома на улице Первомайской.Тело 14-летнего мальчика было обнаружено при тушении пожара. Подросток скончался в результате отравления продуктами горения. Также пострадала женщина 1962 года рождения, сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительной информации, причиной пожара стала перегрузка электропроводки из-за подключенных электроприборов.«Следователем СКР совместно с органами МЧС и полиции устанавливаются все обстоятельства трагедии. Опрашиваются очевидцы, тело умершего направлено для проведения судебного медицинского исследования», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.