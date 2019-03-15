Прокуратура организовала проверку по факту массового замора рыбы под Березовским

13:11 | 18.03.2019

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по сообщению средств массовой информации о возможной массовой гибели рыбы в акватории реки Пышма недалеко от города Березовский.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, к проведению проверки прокуратурой привлечены специалисты отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.



Специалистами будут отобраны образцы рыбы, проведено исследование для установления причины массового мора рыбы.



Напомним, что о море рыбы veved.ru сообщал накануне. Массовая гибель рыб произошла на реке Пышма между поселком Старопышминск и Становой на территории дражных полигонов, где ранее добывали золото. Что стало причиной мора неизвестно. По некоторым данным, это природный фактор – не хватило кислорода, по другим – это мог быть сброс с промышленных предприятий или попавших в реку канализационных стоков.