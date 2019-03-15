12:58 | 18.03.2019

фото: eg.ru

Известный актер Сергей Безруков приедет в Екатеринбург на День Победы. 9 Мая он примет участие в концертной программе у Театра драмы, где споет с группой «Крестный папа», рассказал в Instagram участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев.



«Обсудили концепцию, сценарный ход, репертуар, который Сергей споёт с своей группой "Крестный папа", также в программе примут участие Сергей Трофимов, Екатерина Климова, Олег Газманов и другие артисты», - написал Исаев.



Напомним, что Сергей Безруков побывал в Екатеринбурге накануне, 17 марта. Он принял участие в молебне Торжества православия на месте будущего Храма святой Екатерины, против строительства которого выступает часть жителей уральской столицы. Также на молебен приехали актеры Алексей Чадов, Егор Пазенко, Михаил Пореченков, Михаил Галустян.