В Свердловской области школа заплатит компенсацию за травму ученика

12:37 | 18.03.2019

фото: kloop.kg

Байкаловская средняя общеобразовательная школа по решению суда заплатит родителям ученика 5-го класса 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда при получении травмы.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел 5 сентября 2018 года. Идя на урок физкультуры, мальчик упал, запнувшись о кабель электропитания, лежащий на земле. В результате ребенок получил травму - перелом хирургической шейки правой плечевой кости.



Отмечается, что сотрудники школы не вызвали скорую помощь, но сообщили о случившемся родителям мальчика. В больнице Екатеринбурга ребенку сделали операцию.