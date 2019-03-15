Бывшую тещу осужденного бизнесмена Виталия Сиволапа требуют признать банкротом

11:38 | 18.03.2019

В Арбитражный суд Свердловской области поступило исковое заявление о признании банкротом Валентины Чернавской – бывшей тещи бизнесмена Виталия Сиволапа, отбывающего наказание в колонии строгого режима за убийство судебного пристава. Заявление подано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №25 по Свердловской области. Сумма исковых требований составляет чуть больше пяти миллионов рублей.



Валентина Чернавская выступает учредителем в ООО «АН Торговый дом «Вита» и ООО «ПК Бсу-Групп» (находятся в процессе ликвидации), ранее ей также принадлежала доля в ООО «Корпорация Вознесение» (компания ликвидирована в 2017 году).



Напомним, что по приговору суда Виталий Сиволап 28 декабря 2017 года получил 15 лет и 1 месяц колонии за убийство судебного пристава и уклонение от уплаты крупного долга. Согласно материалам дела, 5 октября 2016 года бизнесмен, приехав в квартиру тещи на улицу Шварца, скинул на голову судебного пристава, ветерана чеченской кампании керамическую бутылку из-под виски. От полученных травм пристав скончался в марте 2017 года.