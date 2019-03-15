Новости дня
11:38 | 18.03.2019
Бывшую тещу осужденного бизнесмена Виталия Сиволапа требуют признать банкротом
Валентина Чернавская выступает учредителем в ООО «АН Торговый дом «Вита» и ООО «ПК Бсу-Групп» (находятся в процессе ликвидации), ранее ей также принадлежала доля в ООО «Корпорация Вознесение» (компания ликвидирована в 2017 году).
Напомним, что по приговору суда Виталий Сиволап 28 декабря 2017 года получил 15 лет и 1 месяц колонии за убийство судебного пристава и уклонение от уплаты крупного долга. Согласно материалам дела, 5 октября 2016 года бизнесмен, приехав в квартиру тещи на улицу Шварца, скинул на голову судебного пристава, ветерана чеченской кампании керамическую бутылку из-под виски. От полученных травм пристав скончался в марте 2017 года.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
12:37 | 18.03.2019
В Свердловской области школа заплатит компенсацию за травму ученика
12:35 | 18.03.2019
Проект новой пермской маршрутной сети обсудили на Лиге председателей ТОС
12:20 | 18.03.2019
Неделя в Перми будет теплой
12:00 | 18.03.2019
В Курган пребывает духовник патриарха Кирилла
11:24 | 18.03.2019
Накануне в ДТП на Уралмаше пострадала 14-летняя девочка
10:59 | 18.03.2019
Прокуратура выявила нарушения в четырех уральских лесничествах
10:31 | 18.03.2019
Россия завоевала первое место на международном турнире по дзюдо «Большой шлем» в Екатеринбурге
10:06 | 18.03.2019
На Урале у алиментщика забрали телефон и украшения, после чего арестовали на 10 суток
09:47 | 18.03.2019
Екатеринбуржец выбросил мебель из окна прямо на машины
09:29 | 18.03.2019
Ночью на улице Ольховской сгорели два автомобиля
09:17 | 18.03.2019
В Екатеринбурге проводится проверка в детском саду, из которого ушел 5-летний ребенок
23:43 | 17.03.2019
На реке Пышма под Березовским произошел массовый замор рыбы
19:19 | 17.03.2019
Сотка земли в огне: под Первоуральском утром горела частная баня и жилой дом с надворными постройками
19:02 | 17.03.2019
Облачным, но без снега, будет начало недели в Екатеринбурге
17:45 | 17.03.2019
В Октябрьском районе Екатеринбурга отключат электроэнергию
17:12 | 17.03.2019
Компания Ананьева-младшего рискует попасть под банкротство из-за долга перед мэрией Екатеринбурга
15:29 | 17.03.2019
В Прикамье пройдет акция «День открытых дверей для предпринимателей»
15:28 | 17.03.2019
Пермяков приглашают в «Ночные тропики»
15:06 | 17.03.2019
В Нижнем Тагиле оперативники ФСБ выявили склад с контрафактным алкоголем
14:11 | 17.03.2019
Под Первоуральском мужчина избил ребёнка за случайно прилетевший снежок
14:10 | 17.03.2019
Сотрудники свердловской Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП с гибелью человека
13:22 | 17.03.2019
Полиция Новоуральска разыскивает девушку с татуировкой в виде плеера
10:02 | 17.03.2019
Снёс и скрылся: в Екатеринбурге разыскивают виновника ДТП
09:46 | 17.03.2019
В Екатеринбурге ночью загорелась баня в коллективном саду
09:37 | 17.03.2019
ФК «Урал» на домашнем поле потерпел поражение в матче с ЦСКА
22:29 | 16.03.2019
«Автомобилист» в Екатеринбурге одержал победу над «Салаватом Юлаевым». Счёт в серии 1:1
21:01 | 16.03.2019
В Екатеринбурге мужчина проломил череп двухмесячной дочке: теперь нерадивому отцу грозит до 10 лет колонии
20:44 | 16.03.2019
Глава Рослесхоза придумал формулу сохранения природных лесов на Урале