Накануне в ДТП на Уралмаше пострадала 14-летняя девочка

11:24 | 18.03.2019

фото: отдел пропаганды ГИБДД города Екатеринбурга

В Екатеринбурге в ДТП пострадала несовершеннолетняя девочка. Это произошло накануне вечером, 17 марта, на улице 22 Партсъезда.



Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, 22-летний водитель автомобиля «Лада Приора», подъезжая к регулированному перекрестку, увидел на светофоре мигающий зеленый, но решил проскочить. На переходе он сбил 14-летнюю девочку. В результате ее госпитализировали с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга».



По факту ДТП проводится расследование.