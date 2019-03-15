Прокуратура выявила нарушения в четырех уральских лесничествах

10:59 | 18.03.2019

фото: admpoyk.ru

Прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в четырех лесничествах Свердловской области: Верхотурском, Кушвинском, Нижнесергинском и Туринском.



Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, в указанных лесничествах были трудоустроены члены семей руководителей. Эти руководители не уведомили работодателя о возможности возникновения конфликта. Так, в Верхотурском лесничестве в должности мастера леса состоял супруг руководителя.



По результатам проверки руководители свердловских лесничеств привлечены к ответственности.



«По выявленным фактам прокуратура Министру природных ресурсов и экологии Свердловской области внесла представление, по результатам рассмотрения которого руководители указанных учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания, конфликт интересов устранен в каждом выявленном случае», - говорится в сообщении.