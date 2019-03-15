Россия завоевала первое место на международном турнире по дзюдо «Большой шлем» в Екатеринбурге

10:31 | 18.03.2019

На фото российский дзюдоист Арман Адамян, завоевавший золотую медаль, источник фото: группа турнира в соцсетях

Накануне, 17 марта, в Екатеринбурге завершился российский этап «Мировой серии» по дзюдо – турнир «Большой шлем», который собрал спортсменов из нескольких десятков стран. Российская сборная по итогам соревнований заняла первое место, завоевав 9 медалей: три золота, два серебра и четыре бронзы. Второе место у Израиля, третье - у Франции.



«Всего медали турнира разделили сборные 20 стран. Каждый победитель «Большого шлема» получил по 1000 очков, серебряный призер – по 700, бронзовый – по 500 очков в рейтинговой гонке за право принять участие в Олимпийских играх 2020 года», - отметили в пресс-службе Федерации дзюдо России.



Напомним, что турнир «Большой шлем» проходил в уральской столице 15-17 марта. Было разыграно 14 комплектов наград.