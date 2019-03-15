На Урале у алиментщика забрали телефон и украшения, после чего арестовали на 10 суток

10:06 | 18.03.2019

фото: flipboard.com

Житель Свердловской области Андрей Л. должен был отдавать на содержание своего несовершеннолетнего ребенка 5 тысяч рублей в месяц, но уклонялся от выплат. Ситуация осложнялась тем, что у мужчины нет ни недвижимости, ни машины, не денег на счете.



Судебные приставы совершили выход по месту жительства алиментщика и арестовали у него телефон iPhone 8, а также ювелирные украшения: цепочку, кольца и крест. Затем на горе-отца составили протокол об административном правонарушении и арестовали на 10 суток.



«Начало весны должник проведет за решеткой, без модного гаджета, и у него появится возможность вспомнить о своих родительских обязательствах»,- отмечают в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.