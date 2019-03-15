Екатеринбуржец выбросил мебель из окна прямо на машины

09:47 | 18.03.2019

В Екатеринбурге проводится проверка по факту вчерашнего инцидента у дома №59 на улице Посадской. Вечером в воскресенье мужчина стал выбрасывать из окна своей квартиры, расположенной на пятом этаже, мебель и другие вещи. В результате пострадали два автомобиля, припаркованные у дома.



По предварительной информации, 38-летний мужчина, ставший виновником инцидента, несколько дней употреблял алкоголь и наркотики. Его задержали и увезли на скорой. Полиция начала проверку по факту произошедшего.



«По данному факту службой участковых уполномоченных полиции отдела полиции №8 проводится проверка. Собственники двух автомобилей обратились с заявлениями о повреждении автотранспортных средств», - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.