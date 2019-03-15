Ночью на улице Ольховской сгорели два автомобиля

09:29 | 18.03.2019

фото: kudrovo.today

Минувшей ночью в Екатеринбурге на улице Ольховской сгорели два автомобиля - Daewoo Nexia и Mercedes-Benz. Кроме того, от огня пострадал Peugeot 307 – у него поврежден кузов.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 05:04. К месту выезжали две единицы техники, семь человек личного состава. Общая площадь пожара составила 7 кв.м.