На реке Пышма под Березовским произошел массовый замор рыбы

23:43 | 17.03.2019

Массовый мор рыбы произошел на реке Пышма в Свердловской области. Житель Березовского Сергей Стуков со ссылкой на рыбаков отмечает, что в районе между поселком Старопышминском и Становой на территории дражных полигонов, где ранее добывали золото, буквально говоря, подо льдом жизни нет. Что стало причиной мора неизвестно. По некоторым данным, это природный фактор – не хватило кислорода, по другим – это мог быть сброс с промышленных предприятий или попавших в реку канализационных стоков.



Истинную причину экологической катастрофы предстоит установить сотрудникам свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры и территориального отдела Роспотребнадзора . Результаты будут известны после отбора образцов и проведенного анализа.



В 2008 году в Пышме в районе Старопышминска так же был зафиксирован массовый мор рыбы. Тогда по итогам экспертиз было установлено, , что причиной гибели рыбы стало негативное влияние сточных вод – ЧП произошло в результате токсического воздействия поражающего фактора, находящегося в воде – аммиака и соли аммония. Под подозрение попали водоканалы Екатеринбурга и Верхней Пышмы.