Баскетбольный клуб «Урал» в Москве одержал победу над местным МБА со счётом 64:95

Сегодня, 17 марта, екатеринбургская баскетбольная команда «Урал» на выезде обыграла московский клуб МБА со счётом 64:95. Эта игра стала завершающей в регулярном чемпионате.Стеф Браун забрал 26 очков (1 подбор, 1 передача), Сердар Аннаев - 13 очков (2 подбора, 4 передачи) и Мэнделл Томас - 10 очков (2 подбора, 2 передачи).«Сегодня МБА было тяжело играть без основного первого номера. Мы серьезно готовились к этой игре после победы МБА над Сургутом и нашего поражения в Ижевске. Ребята были сконцентрированы, отнеслись к сопернику с уважением и отыграли все сорок минут с полной концентрацией. Сегодня все получили игровое время, мы контролировали ход матча»,- отметил главный тренер БК «Урал» Вадим Филатов.Отметим, БК «Урал» благодаря этой победе поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице. Уже 22 и 24 марта клуб в рамках 1/4 финала сыграет на выезде с «Самарой». 30 марта в ДИВСе команды проведут третью встречу. Серия продлится до трёх побед.