Сотка земли в огне: под Первоуральском утром горела частная баня и жилой дом с надворными постройками

19:19 | 17.03.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 17 марта, в Первоуральском городском округе в селе Слобода на улице Зелёная утром на площади 94 квадратных метра горели кровля частного жилого дома, надворные постройки и стены частной деревянной бани.



Как отмечает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 06:48. В тушении огня были задействованы три единицы техники и девять человек личного состава. В 07:03 сотрудники МЧС огонь локализовали.



Причины пожара в настоящее время устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала.



