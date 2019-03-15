Компания Ананьева-младшего рискует попасть под банкротство из-за долга перед мэрией Екатеринбурга

17:12 | 17.03.2019

Фото: ОТВ

Структуры семьи известного застройщика в Екатеринбурге «Атомстройкомплекс» Ананьевых задолжали в бюджет города несколько миллионов рублей. Администрация Екатеринбурга подала исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области о банкротстве ООО «Уралфармацентр», учредителем которой числится Виктор Ананьев, а директором – Александр Смолин, член Общественной палаты Екатеринбурга. Сумма исковых требований к компании составляет 6,7 миллионов рублей.



Задолженность могла сформироваться в результате неуплаты средств по сделке о приобретении ООО «Уралфармацентр» муниципальной собственности – трехэтажного здания площадью 1623,7 кв.м. на Малышева,2е. В 2014 году компания приобрела его вместе с земельным участком под ним за 30 миллионов 480 тысяч рублей. Объект покупался в рассрочку, согласно договору окончательный срок оплаты за здание – 10 октября 2021 года.



В 2017 году ООО «Уралфармацентр»потребовали признать банкротом налоговики в связи с задолженностью по уплате в федеральный бюджет налоговых платежей в сумме 2,37 миллиона рублей, но в июле 2018 года задолженность была оплачена в полном объёме.