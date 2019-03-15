Мэрия Екатеринбурга подала на банкротство застройщика Корейского делового центра

15:46 | 17.03.2019

Администрация Екатеринбурга обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением о банкротстве застройщика Корейского делового центра – ООО «Национально-культурная автономия корейцев». Мэрия требует с «корейцев» один миллион 137 тысяч рублей. Задолженность сформировалась в результате неуплаты арендной платы за земельный участок (кадастровый номер 66:41:0305021:61) напротив ТРЦ «МЕГА» (между садовыми товариществами «Учитель» и «Визовец-1»), где и планировалось строительство центра. Сейчас там растет лес.



Участок площадью 19 867 кв.м. был выделен мэрией в 2009 году на срок до 2024 года. Согласно данным публичной кадастровой карты, он до сих пор зарезервирован под строительство Корейского делового национально-культурного центра. В настоящее время в Арбитражном суде Свердловской области также рассматривается встречный иск, в котором ООО «Национально-культурная автономия корейцев» требует уменьшить размер арендной платы за период с 01.09.2017 по 20.12.2018 до 0 (ноль) рублей. Одновременно «корейцы» подали ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета Администрации города Екатеринбурга осуществлять любые действия, направленные на прекращение, расторжение договора, но суд оставил его без удовлетворения.



Добавим, что в 2012 году стоимость этого участка оценивалась в 129 миллионов 483 тысячи рублей.



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