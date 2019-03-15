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15:24 | 17.03.2019

Пошутила: жительница Первоуральска воткнула нож в своего бывшего возлюбленного

Поздним вечером 12 марта в дежурную часть ОМВД России по городу Первоуральску поступило сообщение от медиков из городской больницы № 1 о доставке в приёмный покой медицинского учреждения 33-летнего жителя города с проникающим ранением грудной клетки, явно имеющим криминальный характер.

Полицейские незамедлительно выехали в больницу для опроса пострадавшего, в ходе которого мужчина рассказал, что накануне распивал спиртные напитки в компании своих приятелей, в результате со спиртным перебрал, и упал на разбитую бутылку, тем самым причинив себе телесные повреждения.

Сотрудники уголовного розыска не поверили рассказу молодого человека, поскольку рана явно говорила о ножевом ранении, и находилась в таком месте, что самостоятельно, либо при падении на колющий предмет, получить её не возможно.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых полицейскими, картина прояснилась. Выяснилось, что накануне мужчина выпивал в компании своей бывшей сожительницы и двоих приятелей. В ходе застолья, его бывшая возлюбленная, 25 лет от роду, решила пошутить над ним и, взяв в руку небольшой керамический нож для чистки картофеля, ткнула им мужчину сзади. В связи с тем, что девушка была сильно пьяна, она не рассчитала силу «тычка» ножом, и тот как по маслу вошёл в мужчину, в результате чего он и получил телесные повреждения в виде проникающей колото-резанной раны грудной клетки справа.

Испугавшись случившегося, девушка попросила одного из приятелей достать нож из спины потерпевшего, а сама отправилась вызвать скорую медицинскую помощь. Медики, оперативно прибывшие на место происшествия, спасли жизнь молодого человека. Сейчас он находится в больнице, ранение оказалось достаточно серьёзным, у него задето легкое, и ему предстоит длительное лечение.

По данному факту в следственном отделе ОМВД России по городу Первоуральску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з», части 2, статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Стоит отметить, что в соответствии с санкцией данной статьи, девушке, за её шутку, грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

© «Вечерние Ведомости»

 


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