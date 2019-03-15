В Нижнем Тагиле оперативники ФСБ выявили склад с контрафактным алкоголем

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Свердловской области оказали содействие представителям регионального УФСБ в ходе изъятия крупной партии контрафактного алкоголя в Нижнем Тагиле.В рамках оперативно-разыскного мероприятия подозреваемый 1978 года рождения был задержан в гаражном кооперативе. Мужчина по требованию сотрудников УФСБ самостоятельно открыл принадлежащий ему гараж, в котором было обнаружено 2,5 тонны контрафактного алкоголя.Задержанного и изъятую контрафактную продукцию передали сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.В числе изъятого алкоголя – водка марок «Талка», Арбатская», «Хортиця», коньяк «Старый Кенигсберг» и др.