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14:11 | 17.03.2019
Фото: «Настоящий Первоуральск» (vk.com)
Под Первоуральском мужчина избил ребёнка за случайно прилетевший снежок
Как сообщают подростки, они играли в снежки между собой и случайно попали в проходящего мимо человека. Мужчина отреагировал на случившееся очень негативно и избил одного их ребят. В результате инцидента врачи диагностировали мальчику ушиб мягких тканей лица.
Личность мужчины уже установлена. Принято решение о заседании административного дела в отношении мужчины по факту причинения им побоев подростку, об этом сообщает глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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