Под Первоуральском мужчина избил ребёнка за случайно прилетевший снежок

14:11 | 17.03.2019

Фото: «Настоящий Первоуральск» (vk.com)

Под Первоуральском в посёлке Прогресс мужчина нанёс три удара кулаком по лицу 14-летнего ребёнка за то, что тот случайно попал в него снежком. Инцидент произошёл 13 марта.



Как сообщают подростки, они играли в снежки между собой и случайно попали в проходящего мимо человека. Мужчина отреагировал на случившееся очень негативно и избил одного их ребят. В результате инцидента врачи диагностировали мальчику ушиб мягких тканей лица.



Личность мужчины уже установлена. Принято решение о заседании административного дела в отношении мужчины по факту причинения им побоев подростку, об этом сообщает глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.