Сотрудники свердловской Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП с гибелью человека

Фото: ОМВД России по Талицкому району

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД по Талицкому району проводят проверку по факту дорожно – транспортного происшествия с гибелью человека, произошедшего в полдень 15 марта на 223 км автодороги Екатеринбург – Тюмень.По предварительным данным женщина, 1970 года рождения, управляя автомобилем Skoda Rapid, двигаясь со стороны Тюмени в сторону Екатеринбурга, при обгоне грузового транспортного средства не справилась с управлением и допустила столкновение со встречным грузовым автомобилем.В результате ДТП пассажирка автомобиля Skoda погибла на месте ДТП. Водитель, получившая многочисленные травмы, была доставлена в Талицкую ЦРБ на «скорой».