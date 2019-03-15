Снёс и скрылся: в Екатеринбурге разыскивают виновника ДТП

10:02 | 17.03.2019

Фото: E1.RU

Вчера, 16 марта, в Екатеринбурге на улице Баумана на участке дороги рядом с домом №2а водитель на сером автомобиле влетел в стоящие на обочине машины и скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивает полиция.



Виновник ДТП снёс автомобиль марки «Ford», который в результате удара сместился и повредил «Opel». На месте столкновения остались осколки фар и бампера нарушителя.



Момент аварии увидели несколько человек, однако номера машины никто не запомнил. По словам очевидцев, автомобиль был весь в грязи. Причины ДТП установят после того, как виновник будет найден.