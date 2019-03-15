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09:46 | 17.03.2019
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге ночью загорелась баня в коллективном саду
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы три единицы техники и 11 человек личного состава.
Сотрудники МЧС оперативно локализовали огонь и осуществили разбор сгоревших конструкций. Информации о пострадавших нет. О причинах возгорания не сообщается.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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