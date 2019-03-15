В Екатеринбурге ночью загорелась баня в коллективном саду

09:46 | 17.03.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 17 марта, в Екатеринбурге ночью на Чусовском тракте, 12 в коллективном саду сгорела частная баня. Огонь распространился на площади 25 квадратных метров.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы три единицы техники и 11 человек личного состава.



Сотрудники МЧС оперативно локализовали огонь и осуществили разбор сгоревших конструкций. Информации о пострадавших нет. О причинах возгорания не сообщается.