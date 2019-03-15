ФК «Урал» на домашнем поле потерпел поражение в матче с ЦСКА

09:37 | 17.03.2019

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Вчера, 16 марта, футбольный клуб «Урал» на родном стадионе «Екатеринбург-Арены» потерпел поражение в матче с московским ЦСКА. К финальной сирене счёт на табло показывал 0:1.



Автором единственного забитого меча стал Марио Фернандес.



«Пришлось вносить коррективы в стартовый состав, так как Эрик [Бикфалфи] ушел на разминке. Только порадовались, что у нас есть выбор нападающих, как Ильин получил травму и выбыл надолго, а Эрик заработал повреждение на разминке. Сложно было в атаке что-то добавить. Что касается пропущенного мяча, то просто потеряли концентрацию на стандартном положении»,- отметил в ходе послематчевой пресс-конференции главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов.



Напомним, следующий матч свердловчане проведут в рамках Кубка России 20 марта с командой «Ростов».